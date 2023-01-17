Tahıl koridorundan sonra insanlık koridoru kuruyoruz

Muhammet Kutlu Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2022 faaliyetleri ve 2023 hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun tavsiye kararlarının yanı sıra toplumun genelini ilgilendiren çalışmalar ve raporlamalar yaptığını söyledi. Malkoç, bu kapsamda 24 Şubat 2022’den beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan’a giden Ukraynalılara ilişkin de rapor hazırladıklarını belirtti.

Yeni hedef insanlık koridoru

KDK tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen ve 41 ülkeden 70’in üzerinde ombudsmanın bir araya geldiği programı hatırlatan Malkoç, programda Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının da görüştüğünü anlattı. Malkoç, “Ukrayna ve Rusya’nın ombudsmanlarının Ankara’da buluşması, Rusya’nın elinde bulunan yaralılar, kadınlar veya askerler için veya Ukrayna’nın elinde bulunan Ruslar için bir hayat koridoru, bir insanlık koridoru açılması için önemli bir çalışma oldu” dedi.

KDK olarak Ukrayna ile Rusya arasında bir insanlık koridoru açılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Malkoç, Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarının 4 defa KDK’nin koordinatörlüğünde, 4 defa da kendi aralarında görüşme gerçekleştiğini, ombudsmanların üçüncü görüşmesinde onlara “Artık karar alıp iş başı yapmamız gerekir” dediğini aktardı. Malkoç, iki ombudsmanın da buna hazır olduklarını söylemeleri üzerine durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini anlattı.

Bundan sonraki süreçte iki ombudsmanın da ülkelerinin devlet başkanlarıyla konuyu görüşeceklerini kaydeden Malkoç, “Cumhurbaşkanımız, Zelenskiy ve Putin’le görüştükten sonra biz tekrar bu görüşmeyi değerlendirip ona göre adımlar atacağız. Biz şuna dikkat ediyoruz; ateşkesin sağlanması veya barış konusu, devlet başkanlarının işi. Biz ombudsmanlığın sınırları içerisinde kalarak insani açıdan hangi hizmetleri yapabiliriz, bu gayret içerisindeyiz. Geldiğimiz nokta itibarıyla iş yarı yarıya halloldu diyebiliriz” dedi.

Son karar devlet başkanlarının

İnsanlık koridoru konusunda nihai kararın ilgili ülkelerin devlet başkanları olduğuna işaret eden Kamu Başdenetçisi Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, Cumhurbaşkanımızı devreye koyarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ondan sonra kendi sınırlarımız içerisinde hareket edeceğiz. Kararı yine o ülkelerin siyasileri ve devlet adamları verecek. Bizim çalışmamızın önemi nerede? Ukrayna Devlet Başkanı’nın önünde de Rusya Devlet Başkanı’nın önünde de yüzlerce sorun vardır. Biz bu insani koridoru o sorunların önüne, devlet başkanlarının gündeminin en üst sıralarına getirmeye, çalışacağız her 3 ombudsman olarak. Bunu yaptıkça başarı şansımız artacak.”

Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Esir takası konusunda İstanbul’da bir insani koridorun oluşturulması halinde Türkiye’nin müzakere dışında lojistik manada bir rolünün bulunup bulunmayacağına dair soruya da cevap veren Malkoç “Biz İstanbul’da bir platform oluşturacağız. Bu teklif hem Ukrayna hem Rusya ombudsmanı tarafından bize iletildi. Biz 3 ay önce kendilerine söylemiştik, olgunlaştırdılar ve bize döndüler. Tabii bütün bunların oluşabilmesi için her ülkenin siyasi otoritelerinin, siyasi iradelerinin buna izin vermesi gerekiyor. Bunun için kolaylık sağlaması gerekiyor. Yoksa ombudsmanların gücü bu koridoru açmaya yetmez. Eğer siyasi irade oluşursa ki ben oluşacağına inanıyorum, bu Cumhurbaşkanımızın, Zelenskiy ve Putin ile görüşmesi sonucunda ortaya çıkacak” dedi.

Ukrayna 800, Rusya 200 kişilik esir listesi verdi

Türkiye’deki görüşmelerde her iki ombudsmana da yol haritası çıkarılması tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Malkoç, şu bilgileri verdi: “Ukrayna tarafı, Rus ombudsmanına 800 kişilik bir liste verdi, Rus ombudsmanı Ukrayna ombudsmanına 200 kişilik bir liste verdi. Bununla sınırlı değil olay, bu yaralılarla ilgili, esirlerle ilgili liste. Bunun yanında binlerce çocuk var, kadın var, başka insani problemler var. Eğer biz bu İstanbul platformunu kurabilirsek bu bahsettiğimiz konular daha kolay müzakere edilebilir. Çözüme daha kolay ulaşılır. Bu mekanizmayı kurma aşamasındayız. Çalışmalarımızda sona geldik.”