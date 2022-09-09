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Dünya Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi
Dünya

Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

ABD, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoru anlaşmasının bozulacağına yönelik hiçbir belirti görülmediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 09:29:00 - 2022-09-09 09:36:37
Tahıl koridoru anlaşması: ABD'den tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama geldi

Beyaz Saray, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoru anlaşmasının bozulacağına yönelik hiçbir belirti görmediğini duyurdu.

Reuters yayınlanan habere göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalar Moskova'nın anlaşmadan çekilebileceğine dair endişelere neden olmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Anlaşmanın) bozulacağına yönelik hiçbir belirti görmüyoruz, aksine istenilen etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz" dedi.


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