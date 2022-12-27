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Spor Taha Akgül'e büyük onur! Helal olsun sana...
Spor

Taha Akgül'e büyük onur! Helal olsun sana...

9 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yılın serbest stil güreşçisi unvanına layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 19:00:00 -
Taha Akgül'e büyük onur! Helal olsun sana...

9 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, yılın serbest stil güreşçisi unvanına layık görüldü.

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın serbest stil güreşçisi seçildi.

UWW'den yapılan açıklamaya göre, erkekler 125 kiloda 7 yıl sonra ilk, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan ve 9'uncu kez Avrupa şampiyonu olan Taha, unvanın sahibi oldu.

Bu yıl ayrıca Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nı da kazanan Taha, topladığı 68 bin puanla sıkletinde dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Serbest stil 125 kiloda mücadele etmekte olan Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştı.

 

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