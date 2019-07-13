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Taha Akgül tarih yazdı!

Milli güreşçi Taha Akgül, 47. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:39
Taha Akgül tarih yazdı!

Milli güreşçi Taha Akgül, 47. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ABD'li rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:39
  1. taha akgül

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