Taha Akgül tarih yazdı! Milli güreşçi Taha Akgül, 47. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Taha Akgül, 47. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ABD'li rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıntılar geliyor...

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