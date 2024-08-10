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Spor Taha Akgül, final şansını yitirdi
Spor

Taha Akgül, final şansını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-10 00:14:00 -
Taha Akgül, final şansını yitirdi

Milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 125 kiloda İranlı rakibi Amir Hossein Zare’ye yenilerek final şansını kaybetti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 125 kilo yarı final maçında Taha Akgül, İranlı Amir Hossein Zare ile karşı karşıya geldi. Champ de Mars Arena’da gerçekleştirilen karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi. Akgül yarın akşam bronz madalya için mücadele edecek.

Kaynak: AA

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