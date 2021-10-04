  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Taha Akgül, ABD'li rakibini yerden yere vurdu
Spor

Taha Akgül, ABD'li rakibini yerden yere vurdu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkan Taha Akgül, rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski'ı yenerek üçüncü oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 00:28:00 -
Taha Akgül, ABD'li rakibini yerden yere vurdu

Milli Güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 125 kilo yarı finalinde İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare'e 4-0 mağlup olmuştu.

12 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Akgül, dünkü mağlubiyetin ardından bugün üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.

Rakibine 6-4 üstünlük sağlayan Akgül, dünya üçüncülüğünü elde ederek serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanmış oldu.

2014'te dünya şampiyonu olmuştu

Uluslararası turnuvalarda sık sık adını duyuran Akgül, Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakalarında, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olmuştu.

Ayrıca Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda da serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Sakatlık yaşayarak uzun bir süre minderlerden ayrı kalan Akgül son olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 125 kiloda bronz madalya alarak olimpiyatlardaki ikinci madalyasını elde etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay