Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı kesiminde can pazarı yaşandı. Kontrolden çıkarak refüje çarpıp makas atan gübre yüklü tıra arkadan gelen tur otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen korkunç kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

REFÜJE ÇARPIP MAKAS ATTI, TUR OTOBÜSÜ DURAMADI

Feci kaza, TAG Otoyolu Nurdağı kesimi Nogaylar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan Ö.A. yönetimindeki gübre yüklü 21 AHH 969 plakalı tır, refüje çarparak makas attı. Bu sırada arkadan gelen S.A. idaresindeki 47 ACE 644 plakalı tur otobüsü, yolu kapatan makaslamış tıra hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle İstanbul'dan Mardin'e yolcu taşıyan tur otobüsünde büyük panik yaşanırken çok sayıda yolcu yaralandı.

3'Ü AĞIR 20 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI, TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaralıları otobüsten çıkararak ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Durumu ağır olan 3 yaralı ile birlikte toplam 20 kişi ambulanslarla Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri otoyolda geniş güvenlik önlemi alırken, Gaziantep yönüne trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen tır sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.