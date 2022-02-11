  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem TAG Otoyolu'nda feci kaza
Gündem

TAG Otoyolu'nda feci kaza

Adana'da, otoyolda yolun karşısında geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu öldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 08:39:00 -
TAG Otoyolu'nda feci kaza

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Jan Mohammad'a önce M.G idaresindeki 01 AHU 035 plakalı otomobilin çarptığını, ardından 3 aracın üzerinden geçtiğini tespit etti.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay