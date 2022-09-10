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Yerel Tadilata gitti, ölü bulundu!
Yerel

Tadilata gitti, ölü bulundu!

Bursa'da inşaat ustası tadilat için gittiği binada ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:54:00 -
Tadilata gitti, ölü bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanda çalışan Ömer Tunç'un merdiven boşluğunda hareketsiz olduğunu gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İnşaat ustasının cesedi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tunç'un ölüm sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.

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