Tadilat yapılan terasta kağıt yakıldı, yangın sanıp itfaiye arandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan tadilat halindeki bir binanın çatısında yakılan kağıtları gören kimliği belirsiz bir vatandaş, yangın çıktığını zannedip itfaiyeye haber verdi.06 Nisan 2019 Cumartesi 17:53
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tadilattaki binanın terasında yangın çıktığını düşünenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede, terasta kağıt yakıldığı anlaşılınca, olay yerine gelen itfaiye geri döndü.
Olay, öğle saatlerinde Hacı Halil Mahallesi 1103 Sokak'ta meydana geldi. Kütüphane yapılması için tadilata alınan binanın terasında işçiler eski kağıtları yaktı. Dumanı görenler, binanın çatısının yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri binanın önüne gelirken, işçiler terasta kağıtları yaktıklarını belirtti. İşçilerden biri, itfaiye erlerine, "Panik yapmayın kağıt yaktık. Kim ihbar etti anlamadım" dedi.
Olayın yanlış anlama olduğunu anlayan itfaiye ekipleri geri döndü.
YORUM YAZ