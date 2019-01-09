Taciz, tecavüz, vahşet! Aile kurumu TV’lerde reytinge feda ediliyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

Son günlerde gündeme gelen ve televizyon ekranlarından yapılan yayınla toplumun her türlü ahlaki değerini derinden sarsan konularla gündeme gelen ‘Palu ailesi’ mevzusu büyümeye devam ediyor. Tecavüz, işkence, ölüm gibi insan ve toplum psikolojisini derinden sarsabilecek konuların, yargı erkleri yerine televizyon ekranlarında bir karara bağlanması ve sosyal medya üzerinden konuya ilişkin her türlü yorumun yapılması neticesinde yaşanan vahşet büyük bir reyting şovu haline dönüştürüldü. Sosyal medyanın ana gündem maddesi olan konuya ilişkin Akit’e konuşan Sosyolog Prof. Dr. Ergün Yıldırım, “Toplum bunları izledikçe bu kötülükleri seyretmekten normal görmekten zevk almaya başlıyor. Türk aile yapısındaki kültürel geleneğin, birlik beraberlik, namus dediğimiz aile yapısı ters-düz ediliyor” dedi.

Her ay yeni bir skandala imza atıyorlar

Son zamanlarda birçok farklı odağın ailenin temeline dinamit yerleştirme çabalarının bir örneği olarak gün yüzüne çıkan ve ‘gündüz kuşağı kadın programları’ adı altında pazarlanan programlar, ailenin temelini oluşturan her türlü değerlerin yozlaştırılması üzerinden reyting elde ediyor. Geçtiğimiz ay 4 yaşındaki bir çocuğun babasının öğrenilmesi için yapılan DNA testi sonuçlarının yarışma sonucu havasında açıklayarak olayı reyting şovu haline dönüştüren programlar, reyting oranlarını kaybetmemek için başka vahşetlere kapılarını açıyor.

Son olarak özellikle sosyal medyada konuşulan ‘Palu Ailesi’ mevzusu ile cinayet, ensest ilişki, işkence gibi vahşetler üzerinden şov yapan ve reyting sıralamalarında birinci sıraya yerleşen söz konusu programda yaşanan vahşet toplumun gözü önünde masaya yatırılıyor.

Konuya ilişkin Akit’e özel değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Ergün Yıldırım, “Burada aileyi tehdit eden ciddi bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Aile içerisinde yaşanan çok ciddi sorunlar söz konusu. Katillik var, tecavüz var, ensest var, işkence var ve bütün bunlar Türkiye kamuoyunun önüne çıkarılarak bir şov formatı ile gösteriliyor, konuşuluyor. Normalmiş gibi kamuoyu ile paylaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu programların katilleri şovmen rolüne büründürdüğünü belirten Yıldırım, “Orada bir açıdan sadece sunumu yapan kişi değil, katiller de şovmen rolüne bürünmüş oluyorlar. Toplum bunları izledikçe bu kötülükleri seyretmekten normal görmekten zevk almaya başlıyor. Bunu izleyenler bu vahşetten zevk almaya, eğlenmeye başlıyor. Türk aile yapısındaki kültürel geleneğin, birlik beraberlik, namus dediğimiz aile yapısı ters-düz ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.