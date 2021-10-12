  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Öfkeli kalabalık tekme tokat dövdü
Gündem

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Öfkeli kalabalık tekme tokat dövdü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredeki öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 18:57:00 -
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Öfkeli kalabalık tekme tokat dövdü

Diyarbakır’da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Tekme tokat dövdüler

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde yaşandı. İddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.

Karakola götürüldü

Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü. Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay