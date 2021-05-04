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Dünya Tacikistan'dan Kırgızistan'la yaşanan çatışmalara ilişkin ilk açıklama
Dünya

Tacikistan'dan Kırgızistan'la yaşanan çatışmalara ilişkin ilk açıklama

Kırgızistan ile son 30 yılın en kanlı sınır çatışmasına neden olan olaylarla ilgili Tacikistan’ın Duşanbe yönetiminden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:15:00 -
Tacikistan'dan Kırgızistan'la yaşanan çatışmalara ilişkin ilk açıklama

Tacikistan Kırgızistan arasında son 30 yılın en kanlı sınır çatışmalarına neden olan olaylar hakkında Duşanbe yönetimi ilk defa açıklama yaptı.

Halkına karşı silahlı saldırıların düzenlendiğini ileri süren Tacik yönetim, "Çok sayıda kişi öldü, onlarca yaralı var. Birçok ev, sınır gözetleme kulesi ve alt yapı yandı" açıklamasında bulundu.

Tacikistan tarafından şu ana kadar olaylardaki can kaybı ve zarar hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı. Komşusu Kırgızistan ise 5'i asker toplam 36 kişinin öldüğünü, 180'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Su ihtilafına Kırgızistan'ın neden olduğunu da ileri süren Duşanbe, Kırgız sınır güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu 200 kişilik bir grubun Taciklere taş attığını belirtti. Ayrıca İsfara şehri yakınlarındaki bir sınır gözetleme kulesi yakınlarındaki Tacik yetkililere de ateş açıldığını ve ardından çatışmaların başladığını ileri sürdü.

İki ülke geçen perşembe şiddetin sona erdirilmesi için bir ateşkeste uzlaşmış fakat Bişkek yönetimi cuma ve cumartesi günleri silahlı çatışmalar yaşandığını açıklamıştı.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından beri süre gelen sınır anlaşmazlığı iki halk arasında arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanmasına neden oluyor.

Kaynak: Euronews

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