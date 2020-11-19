  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle bu sene yılbaşı etkinlikleri yapılmayacak
Aktüel

Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle bu sene yılbaşı etkinlikleri yapılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:11:31 -
Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle bu sene yılbaşı etkinlikleri yapılmayacak

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sene, yılbaşı kutlamaları ve etkinlikleri düzenlenmeyecek.

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak ülke genelinde tüm yılbaşı etkinliklerini ve kutlamalarını iptal etme kararı aldı.

Merkez kararına göre, ülkedeki hiçbir park ve meydana yılbaşı çamları dikilmeyecek.

Yılbaşı günlerinde dışarı çıkacak vatandaşların, halka açık yerlerde ve parklarda Kovid-19'a karşı alınan kurallara ve sosyal mesafeye riayet etmesi gerekecek.

Geleneksel olarak yılbaşı kutlamalarının geniş şekilde yapıldığı Tacikistan’da, her sene yılbaşından önce başta başkent Duşanbe’deki Dostluk Meydanı'nda olmak üzere ülkenin tüm şehirlerdeki meydanlar çamlarla süsleniyor ve geniş katılımlı bayram şenlikleri yapılıyordu.

Yaklaşık 40 civarında günlük Kovid-19 vakasının tespit edildiği Tacikistan’da bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 11 bin 731’e, virüsten ölenlerin sayısı ise 86’ya çıkarken, 11 bin 105 hasta iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyada bomba etkisi yapan analiz! Türkiye bunu kanıtladı
Dünya

Dünyada bomba etkisi yapan analiz! Türkiye bunu kanıtladı

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Türkiye'nin askeri gücünü konu alan bir analizde çarpıcı ayrıntılara yer verildi.
CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...
Gündem

CHP’yi karıştıracak sözler: Gezi olayları...

Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'yi karıştıracak ifadeler kullandı. Savaş, Gezi isyanının bir kumpas ve dış mihrak operasyo..
Mahmud Abbas'dan Bahreyn ve BAE kararı
Dünya

Mahmud Abbas'dan Bahreyn ve BAE kararı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yeniden büyükelçi gönderme kararı aldıklarını duyurdu...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay