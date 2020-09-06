  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak partilerin adayları belli oldu
Aktüel

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak partilerin adayları belli oldu

7 siyasi partiden 6'sı adaylarını belirlerken bir parti aday çıkarmama kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 12:30:15 -
Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak partilerin adayları belli oldu

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'da 11 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin adayları belli oldu.

Ülkedeki 7 siyasi partiden biri aday çıkarmama kararı almış, 5'inin adayları daha önce açıklanmıştı. Son olarak Tacikistan Komünist Partisi Kurultayında, parti lideri Mirac Abdullayev, delegeler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Böylece, ülkedeki 7 siyasi partinin 6'sı adaylarını belirlemiş oldu.

Tacikistan Bağımsız Sendikalar Birliği, Tacikistan Gençler Birliği ve iktidardaki Halk Demokrat Partisi, parti lideri olan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ı 11 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday göstermişti.

Ana muhalefet Çiftçiler Partisi, geçen haftaki kurultayında lideri Rustam Latifzade'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme kararı almıştı.

Diğer partilerden Tacikistan Sosyalist Partisi liderleri Abduhalim Gaffarov'u üçüncü kez, Tacikistan Demokrat Partisi liderleri Saidcafer Usmanzade'yi ikinci kez aday göstermişti. Tacikistan Ekonomik Reformlar Partisince de parti lideri Rustam Rahmatzade cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti.

Sosyal-Demokrat Parti lideri Rahmatulla Zairov ise cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayarak taraftarlarını seçimleri boykot etmeye çağırmıştı.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez kazanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar
Dünya

F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar

Terör devleti İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-35 alma konusunda ortağının engeline takıldı. ABD’den gelen açıklamaya g..
Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...
Siyaset

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Doğu Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birta..
Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi
Korona Virüs

Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Koronavirüse karşı Alman aşısının Türkiye’deki deneme tarihinin 10 Eylül olduğu ileri sürüldü.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı