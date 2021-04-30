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Dünya Tacikistan- Kırgızistan sınırdaki çatışmada 6 kişi öldü
Dünya

Tacikistan- Kırgızistan sınırdaki çatışmada 6 kişi öldü

Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşanan çatışmada 6 kişi hayatını kaybederken 115 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 03:58:00 -

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan su kaynağını kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etti.

İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle çatışma çıktı, bölgeye her iki taraftan zırhlı araçlarla asker sevkiyatı yapıldı.

Çatışmanın yaşandığı yakın köylerde çocuk ve kadınlar tahliye edildi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, hangi tarafa ait olduğu bilinmeyen birçok evin ateşe verildiği görüldü.

Toplam 6 ölü 115 yaralı

Kırgızistan'ın yerel haber kaynaklarına göre, çatışma sırasında Kırgızistan vatandaşı 84 kişi yaralandı, 3 kişi yaşamını yitirdi,

Tacikistan'ın haber kaynaklarına göre ise Tacikistan vatandaşı 31 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Böylece çatışmalarda her iki ülkeden toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı.

Ateşkes ilan edildi, askerler çekildi

Bölgede çatışmanın sona erdirilmesi için Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov’un başkanlığında kurulan çalışma grubu bölgeye intikal ederek yerel yönetim temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Rusya'da bulunan Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda bir araya gelerek, sınırdaki çatışmanın müzakere yoluyla bir an evvel çözülmesi için hazır olduklarını açıkladı.

Öte yandan, Kırgızistan'daki yerel haber kaynaklarına göre, Kırgız-Tacik sınırında yerel saat 23.45’te çatışma seslerinin kesildiği duyuruldu.

Kırgızistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları, yerel saatle 20.00'dan itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Batken bölgesi

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli olan Kırgızistan'ın güney batısındaki Batken Bölgesi 525 bin nüfus, 3 şehir ve 189 köyden oluşuyor.

Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki Batken bölgesinin tam ortasında, komşu ülke Tacikistan'a bağlı Voruh ve Soh yerleşim yerlerinin yanı sıra Özbekistan'a ait Şahimerdan adlı yerleşim birimi (anklav) yer alıyor.

Komşu ülkeleriyle kara sınırı olmayan bu yerleşim birimlerinin halkı, tarım için su ve gıda ihtiyaçlarını Kırgız köylerinde bulunan barajlardan ve pazarlardan sağlıyor.

Tacik ve Kırgız halkının yoğun yaşadığı bölgedeki tek karayolu, arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine sıklıkla ulaşıma kapatılıyor.

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