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Dünya Tac Mahal'de namaz kılan Müslümanlar gözaltına alındı!
Dünya

Tac Mahal'de namaz kılan Müslümanlar gözaltına alındı!

​Hindistan polisi, Tac Mahal'de vakit namazı kıldıkları gerekçesiyle 4 Müslümanı gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 11:12:00 -
Tac Mahal'de namaz kılan Müslümanlar gözaltına alındı!

​Hindistan polisi, Tac Mahal'de vakit namazı kıldıkları gerekçesiyle 4 Müslümanı gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Agra şehrine bulunan İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden Tac Mahal yerleşkesindeki camide meydana geldi.

Hindistan medyasına göre Haydarabad şehrinden Tac Mahal'i ziyarete gelen 4 Müslüman, vakit namazını kıldı.

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumunun camide Cuma namazı dışında vakit namazlarını yasaklaması nedeniyle Müslümanlar, polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Müslümanlar hakkında "ayaklanma ve isyana teşvik" suçlamalarıyla dava açıldı.

Olay, Agra'da oturan Müslümanları öfkelendirdi ve Müslüman ziyaretçileri derhal serbest bırakılmasını talep ettiler.

Bhartiya Muslim Vikas Parishad Başkanı Sami Aghai, Müslümanların, hukuksuz karardan haberdar olmadıklarını belirterek açılan davanın da saçma olduğunu ifade etti. Aghai, yetkililerin özür dileyerek Müslümanları serbest bırakmaların istedi.

Aghai, asıl suçluların Müslümanlara karar hakkında bilgi vermeyen güvenlik görevlilerin olduğunu ifade etti.

Hindistan makamları, Müslümanların Tac Mahal'de sadece Cuma namazını kılmalarına izin veriyor. Cuma namazı kılmak isteyenler Müslümanlar, yetkililere kimliklerini ibraz etmek zorunda kalıyor.

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