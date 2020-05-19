Taburcu edilen hastaların kaldıkları odalar dezenfekte ediliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilen Tatvan Devlet Hastanesinde taburcu olan hastaların kaldıkları odalar dezenfekte edilip ardından ilaçlama yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurt genelinde olduğu gibi Tatvan’da da sıkı tedbir ve önlemler aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilen Tatvan Devlet Hastanesinde bu yönde çalışmalar yürütülüyor. Şimdiye kadar bir çok vakaya hizmet veren ve iyileşen hastaları bir bir taburcu ediyor. Bu kapsamda; taburcu olan hastaların kaldıkları odalar ise dezenfekte edilip ardından ilaçlama yapılıyor.