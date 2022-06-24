Tabi ki şaşırmadık! Halk TV’den Mahmut hocaefendiye terbiyesizlik
CHP’nin televizyon kanalı Halk TV, bugün cenaze namazı kılınan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi hakkında, tam da kendi kafasına yakışan terbiyesiz, üslupsuz bir haber yayınladı.
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Asrın müceddidi, büyük İslam alimi, mutasavvıf ve İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi, 93 yaşında vuslata erdi.
Mahmut efendi hazretlerinin vefatı dünya genelinde milyonlarca Müslüman’ı hüzünlendirdi. Ömrünü İslam’a hizmet yoluna adayan Mahmut efendi, bugün Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Sakızağacı Şehitliği’nde bulunan şeyhi Ali Haydar Efendi’nin kabrinin yanına defnedilmek üzere götürüldü.
Halk TV’den rezil haber
Mahmut efendinin cenaze merasimi sırasında, CHP’nin kanalı Halk TV’de rezil bir habere imza atıldı. “Bir tarikat şeyhi uğurlanıyor” sözüyle servis edilen haberde, Mahmut efendi hazretlerini uğurlamak için yüz binlerce vatandaşın gelmesi küçük görüldü, anlamsızlaştırılmaya çalışıldı.
Can Coşkun’un sunduğu Haber Masası’na katılan Tayfun Atay, konuya dair CHP ağzıyla dakikalarca konuştu.