  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tabi ki şaşırmadık! Halk TV’den Mahmut hocaefendiye terbiyesizlik
Gündem

Tabi ki şaşırmadık! Halk TV’den Mahmut hocaefendiye terbiyesizlik

CHP’nin televizyon kanalı Halk TV, bugün cenaze namazı kılınan İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi hakkında, tam da kendi kafasına yakışan terbiyesiz, üslupsuz bir haber yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:26:00 -
Tabi ki şaşırmadık! Halk TV’den Mahmut hocaefendiye terbiyesizlik

 yeniakit.com.tr 

Asrın müceddidi, büyük İslam alimi, mutasavvıf ve İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendi, 93 yaşında vuslata erdi.

Mahmut efendi hazretlerinin vefatı dünya genelinde milyonlarca Müslüman’ı hüzünlendirdi. Ömrünü İslam’a hizmet yoluna adayan Mahmut efendi, bugün Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Sakızağacı Şehitliği’nde bulunan şeyhi Ali Haydar Efendi’nin kabrinin yanına defnedilmek üzere götürüldü.

Halk TV’den rezil haber

Mahmut efendinin cenaze merasimi sırasında, CHP’nin kanalı Halk TV’de rezil bir habere imza atıldı. “Bir tarikat şeyhi uğurlanıyor” sözüyle servis edilen haberde, Mahmut efendi hazretlerini uğurlamak için yüz binlerce vatandaşın gelmesi küçük görüldü, anlamsızlaştırılmaya çalışıldı.

Can Coşkun’un sunduğu Haber Masası’na katılan Tayfun Atay, konuya dair CHP ağzıyla dakikalarca konuştu.

28
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Halksız Tv

Halksız Tv tilki tv, artı tv, karanlık oda tv, krt tele 1 denen Nazi kafalı faşist gerici yobaz bağnaz Tv ler zaten örümcek ağı ile dolu beyinleri iğdiş edildiği için Tüm Değerlere kin kusan tipler bunlar hep ballı kaymakları yiyen jakoben lerdir

Menderes obay

Adı halk olan ama halkla ilgi alakası olmayan devlet düşmanlığı ve provokasyonlar yaparak halkı ayrıştıran bünyesinde vatan hainlerine yer veren yorum yaptıran bu alçaklar ,Efendi hazretlerinin dünyanın dört bir yanından cenazesine katılan Müslümanlara laf ediyor ,inançsız olabilirsin ,Müslüman olmaya bilirsin ,sevmeye bilirisin ,ama saygı duyacaksınız ŞEREFSIZLİK yapmayacaksınız .kıskanç sokak enikleri .
TÜM YORUMLARA GİT ( 28 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23