Tabi ki CHP’de! Karılı kocalı vekillik skandalı!
CHP'li Erdoğan Toprak ve 1 yıl önce boşandığı öğrenilen eski eşi Ece Güner'in yedili masadaki siyasi bedeli ortaya çıktı. Toprak'ın parti içi yönetmelikleri delerek eski eşini de vekil yaptırmak istemesi yeni bir liyakatsizlik örneği oldu.
Milletvekilliği listeleri açıklandıktan sonra yedili masada adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak ayrıntısı gözler önüne serildi. Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eski eşi Ece Güner ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.
Kulis bilgilerine göre; Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eski eşi Ece Güner'i CHP listelerine yazdıramadı. Rotayı İYİ Parti'ye çeviren, Erdoğan Toprak eski eşini aday göstertti.
İYİ PARTİ'Lİ BERNA SUKAS DA CHP'DEN ADAY GÖSTERİLDİ
Kulislere göre, İYİ Parti'nin bu "iyiliği" karşılıksız kalmadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı yapıldı.
Daha önce; CHP'den zehir zemberek sözlerle ayrılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, kayırmacı siyaset anlayışına, "Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar!" diyerek tepki gösterdi.
"REZİLLER"
Memleket Partisi eski Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek Twitter'daki hesabından duruma tepki göstererek, "İyi Partinin İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş yapmışlar! Reziller…!" ifadelerini kullandı.
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