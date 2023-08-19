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Yaşam Tabelayı görmedi alt geçide çarptı
Yaşam

Tabelayı görmedi alt geçide çarptı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 18:25:00 -

‘Dikkat Düşük Köprü’ tabelasını görmeyen tır sürücüsü alt geçide çarptı.

Eyüpsultan’da ‘Dikkat Düşük Köprü’ yazılı tabelayı görmediği iddia edilen tır sürücüsü alt geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan konteyner yola devrildi, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası yol iki yönlü araç trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Maltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ‘Dikkat Düşük Köprü’ yazılı tabelayı göremeyen 41 AKY 242 plakalı tır sürücüsü alt geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan konteyner yola devrildi. Kaza sonrası her iki yön araç trafiğine kapandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekerek, konteyneri kaldırma çalışması başlattı.

Kaza esnasında büyük bir gürültü duyan bir vatandaş, “Yokuştan aşağıya gelerek, köprünün boyuna bakmaksızın, frene basmadan içeriye daldı. Üstündeki konteyner de yana doğru devrildi. Şoför kesinlikle dikkat etmedi. Bayağı bir gürültü oldu. Köprüye zarar vermiştir. Şoför ne tabelaya baktı ne de başka bir şeye” dedi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından konteyner vinç yardımıyla kaldırıldı. Kapanan yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Öte yandan, kaza esnasında Metro seferinin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çarpma sonucu üst geçitte hasar oluştu.
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