Tabelayı gören turistler Türkiye'ye tepki yağdırıyor! Bir daha gelmeme tehlikeleri var

Antalya Düden Şelalesi'nin girişinde yer alan bilet tabelası yabancı turistlerin tepkisine sebep oluyor.

Yerli ve yabancıya ayrı fiyat uygulamasını gören Danimarkalı turist Düden'i ziyaretten vazgeçti

Manavgat Side Evrenseki B.h Guando seyahat acentasının sahibi Alper Berber dün Danimarkalı misafirleriyle gittikleri Düden Şelalesi'nde yaşadıkları olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Berber şu ifadeleri kullandı: " Dün Danimarkalı misafirlerimizle Antalya Düden Şelalesine gittik. Kapıda yetişkin 15 TL (Yetişkin yerli oluyor) yabancı 50 TL yazıyordu. Misafirlerimizden biri fiyat tabelasını görünce kızdı ve içeri girmedi. Tura 300 euro masraf etti ve Antalya'ya geldi. Aşağı yukarı 200 kilometre yol yaptı. 1 gününü ayırdı. Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seviyor. Yıllardır döviz bırakıyor. Fiyat tabelasındaki ayrımcılığı görünce Antalya Büyükşehir Belediye'sine kızdı içeri girmedi."

Yazılar kaldırılabilir, acentalarla önceden konuşulup turistlerin tepkisi önlenebilir

Yaşananlar üzerine misafirlerini Kurşunlu Şelalesine götürdüğünü belirten Berber yerli ve yabancıya ayrı fiyat uygulanabileceğini ancak bunun turistlerin gözüne sokacak şekilde tabelalara yansıtılmadan yapılabileceğini söyledi. Berber, " 'Yerliye şu kadar, yabancıya bu kadar' tabelaları kaldırılabilir. Bu yazılar kaldırılabilir. Bu uygulama acentalarla önceden tartışılabilir. Ona göre bir uygulama yapılabilir. Böylelikle yabancı turistlerin olası tepkileri de önlenmiş olur" dedi.