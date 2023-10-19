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Ekonomi Tabelayı gören turistler Türkiye'ye tepki yağdırıyor! Bir daha gelmeme tehlikeleri var
Ekonomi

Tabelayı gören turistler Türkiye'ye tepki yağdırıyor! Bir daha gelmeme tehlikeleri var

Yeniakit Publisher
2023-10-19 08:01:00 - 2023-10-19 08:04:18
Tabelayı gören turistler Türkiye'ye tepki yağdırıyor! Bir daha gelmeme tehlikeleri var

Antalya Düden Şelalesi'nin girişinde yerli ve yabancıya farklı fiyat politikası turistlerin tepkisini çekmeye başladı.

Antalya Düden Şelalesi'nin girişinde yer alan bilet tabelası yabancı turistlerin tepkisine sebep oluyor.

Yerli ve yabancıya ayrı fiyat uygulamasını gören Danimarkalı turist Düden'i ziyaretten vazgeçti

Manavgat Side Evrenseki B.h Guando seyahat acentasının sahibi Alper Berber dün Danimarkalı misafirleriyle gittikleri Düden Şelalesi'nde yaşadıkları olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Berber şu ifadeleri kullandı: " Dün Danimarkalı misafirlerimizle Antalya Düden Şelalesine gittik. Kapıda yetişkin 15 TL (Yetişkin yerli oluyor) yabancı 50 TL yazıyordu. Misafirlerimizden biri fiyat tabelasını görünce kızdı ve içeri girmedi. Tura 300 euro masraf etti ve Antalya'ya geldi. Aşağı yukarı 200 kilometre yol yaptı. 1 gününü ayırdı. Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seviyor. Yıllardır döviz bırakıyor. Fiyat tabelasındaki ayrımcılığı görünce Antalya Büyükşehir Belediye'sine kızdı içeri girmedi."

Yazılar kaldırılabilir, acentalarla önceden konuşulup turistlerin tepkisi önlenebilir

Yaşananlar üzerine misafirlerini Kurşunlu Şelalesine götürdüğünü belirten Berber yerli ve yabancıya ayrı fiyat uygulanabileceğini ancak bunun turistlerin gözüne sokacak şekilde tabelalara yansıtılmadan yapılabileceğini söyledi. Berber, " 'Yerliye şu kadar, yabancıya bu kadar' tabelaları kaldırılabilir. Bu yazılar kaldırılabilir. Bu uygulama acentalarla önceden tartışılabilir. Ona göre bir uygulama yapılabilir. Böylelikle yabancı turistlerin olası tepkileri de önlenmiş olur" dedi.

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Yorumlar

Aydın

Vayyy! Turist efendinin zoruna gidene bak. Onların havalimanlarında yıllardır uygulanan nedir acaba? EU vatandaşı, EU vatandaşı olmayan. Boş olsa bile bizi o gişelere almıyorlar. Kendi pisliklerini görmeden başkasını eleştiren batı küstahlığı son bulacak inşallah.

Chp yapar

Chp 100 senedir bu vatana millete her haksızlığı yaptı ve daha hala balta vurmak için yer arıyor. İşte bunlar geldiği gibi gitmeyenlerin torunları.
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