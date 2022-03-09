Tabela sayısıyla övünen genel başkan: Ali Babacan!

CHP ve İP'e koltuk değneği olmakla suçlanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ikinci kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi.

Tabela açıklaması

Babacan yaptığı açıklamada “973 ilçenin 705’inde varız. Bundan en az 550 tanesinde tabelamız var. Sosyal medyada daha çok varız. Her apartmanda insanların DEVA Partili olduğunu bildikleri en az bir komşusu var.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan anketlerde oy oranı sıfır virgüllü rakamlar çıkan Babacan’ın partisinin illerdeki tabelalarla övünmesi “tabela partisi” yorumlarını da beraberinde getirdi.