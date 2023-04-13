Tabanı yanmış ütüyü tek bir malzemeyle nasıl kolayca temizleyebilirsiniz? Altın değerinde püf nokta: Ütü altına bunu uygulayın

Ütünün Altı Nasıl Temizlenir? En Kolay Yöntemle Yepyeni Görünüm

Sık sık ütü yapıyorsanız, ütünün altı zamanla yıpranmaya başlayacaktır. Dönemsel olarak ütünün temizliğini yaparsanız, ütü altında oluşan leke ve kireçlenmeleri, hatta dalgın zamanlarda yaşadığınız yanık izlerini bile yok edebilirsiniz. Ütünün altında ne olabilir ki diye düşünüyorsanız, en iyisi hemen ütünüzü kontrol etmelisiniz. Altında bulunan buhar deliklerinin zamanla kapandığını ve leke oluştuğunu gördüğünüzde ütü temizliğinin ne denli mühim olduğunu anlayacaksınız.

Pratik bilgilerle hayatı kolaylaştırmaya devam ettiğimiz bu süreçte şimdi sizlere ütünün altını temizleme konusunda bilgiler vereceğiz. Bu bilgileri öğrendikten sonra yanan ve yıpranan ütü altlarını ilk günkü gibi yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Pratik Bilgiler Ütü Altı Temizleme Yöntemleri

• Diş macunu çoğu kişinin kullandığı etkili bir yöntemdir. Ütü soğukken eski bir diş fırçasına diş macunu sürün. Daha sonra ütü altını bu fırça ile temizleyin. Temizledikten sonra nemli bir bez ile kalıntıları silin. Ütünüzün altı ilk günkü gibi temiz olacaktır.

• Bir bez üzerine tuz dökün. Daha sonra ütü hafif sıcak durumdayken tuzun üzerine basın. Tuz ütü altında yer alan siyahlıkları temizleyecektir ve alt kısmı eskisi gibi olacaktır.

• Bir miktar beyaz sirkeyi ısıtın daha sonra bir bez yardımı ile ütünün altını ovalayarak temizleyin. Beyaz sirkenin asidik yapısı kirlerin hemem temizlenmesini sağlayacaktır.

•Karbonat ve peroksiti karıştırıp ütünün altı soğukken taban kısmına sürün. Bir süre bekleyin. Daha sonra elinize eldiven geçirip bez yardımıyla tabanı silin. bu yöntem oldukça etkili ve kesin bir çözümdür.

Teflon ütü altı nasıl temizlenir?

Ütü altını temizlemek istediğinizde biraz sirke ve karbonat karıştırın. Eski bir bez ile bu karışımı ütü altına sürün ve tabanını silmeye çalışın. Bir iki silmede ütünün tabanında oluşan leke ve kirler yok olacaktır. Teflon ütünün altı nasıl temizlenir diyecek olursanız, kurtarıcınız karbonat ve sirke olacaktır.

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Tuz ile ütü altı temizleme

Ütünün altı yanınca nasıl temizlenir diye merak içindeyseniz, bir gazete üzerine bolca tuz dökün ve ütüyü orta ısıda çalıştırın. Daha sonra ütüyü bu tuz üzerine bastırın. Birkaç saniye bekleyin ve ılık bir bezle fişini çektiğiniz ütünün altını temizleyin.

Diş macunu ile ütü temizleme

Bir miktar diş macununu ütünün alt tabanına sürün ve bir bulaşık süngeri ile macunu güzelce tabana yayın. Daha sonra ılık bir bezle tabanı silin ve ütüyü çalıştırıp bir iki defa buhar verin. Ütünün fişini çektikten sonra son temizliği yapın ve tabanda oluşan parlaklığı inceleyin.

Ütü Altı temizleme Mumu

Mum ütü tabanını temizleme konusunda epey etkili olacaktır. Herhangi bir mum hazırlayın ve ütüyü orta ısıda çalıştırmaya başlayın. Isınan ütü tabanına mumu sürün. Tüm yüzeye mum sürdüyseniz kalın bir havlu ile hızlıca tabanı temizleyin.

Yanmış Ütünün Altı Nasıl Temizlenir?

Beyaz Sirke

Beyaz sirke yanan ütünün altı nasıl temizlenir sorunuzun yanıtlarından biri olarak karşınıza çıkıyor. Mutfakta ve banyoda hijyen sağlamak adına kullanılan beyaz sirke, bu yazımızda ütünüzün altını temizleyecek. Ütü altında oluşan yanık lekelerini ve kireç izlerini temizlemek için; bir miktar beyaz sirkeyi bir cezvede ısıtın. Isınan sirkeyi bir havlu yardımı ile ütünün altına sürün ve ovalamaya başlayın. Sıcak sirkenin etkisiyle ütünün altı temizlenecektir.