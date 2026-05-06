Ekrem'in kasalarının özel jet trafiği

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun yakın markajındaki isimlerin şaibeli para trafiği ve lüks yaşamına dair skandallar bitmek bilmiyor.

Kamuoyunda "Ekrem'in kasaları" olarak anılan Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu’nun, tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğu İBB kaynaklarıyla özel jetlerde sefa sürdüğü belgeleriyle ortaya çıktı.

Milyon dolarlık uçuş hattı

Ortaya çıkan uçuş kayıtları, bu isimlerin, hava trafiğinin ne kadar yoğun olduğunu gözler önüne serdi.

Belgelere göre;

27 Ekim 2024: Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve Tuncay Yılmaz beraberindeki isimlerle özel jette.

03 Kasım 2024: Aynı ekip yine bir arada, TC-SKO kuyruk tescilli jette yerlerini almış.

04 Kasım 2024: Aradan 24 saat geçmeden ekip yine aynı uçakla havalanmış.

Özel jet uçuşları "Para Kuleleri" skandalının sadece buzdağının görünen kısmı

İmamoğlu’nun mutemet isimlerinin özel jetle yaptığı bu uçuşların, İBB’den hortumlandığı iddia edilen milyonlarca doların yurt dışına kaçırılması için bir "köprü" olarak kullanıldığı iddiaları ayyuka çıktı.

Soruşturma dosyasındaki itirafçı beyanlarıyla desteklenen bu uçuş trafiği, "Para Kuleleri" skandalının sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu kanıtlar nitelikte.

Milletin parasıyla havada tur atan bu isimlerin ve arkasındaki siyasi iradenin, bağımsız yargı önünde hesap vereceği günler yakın görünüyor.