Öksürük artık tarih olacak! Soğuk algınlığını bile yok ediyor: 1 kaşıkla çözüm!

Soğuyan hava boğaz ağrılarına ve kuru öksürüğe neden olabiliyor. Sık sık gerçekleşen öksürük hepimizi rahatsız eder. Az malzeme ile evde doğal öksürük şurubu yaparak öksürükten kurtulmak hiçte zor değil.

Kullanacağımız malzemeler:

Zencefil

Doğal bir dekonjestan görevi görür ve antibakteriyel özellikleri sayesinde boğaz ağrısını hafifletir. İçeriğinde öksürüğü önleme yeteneklerine sahip bir bileşeni vardır, bu nedenle öksürüğü önler.

BAL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bal, öksürüğü yatıştırmaya ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olur.

Limon

Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle öksürükleri bastırmak ve soğuk algınlığı ile savaşmak için faydalıdır.

Doğal öksürük şurubu tarifi

Zencefil kökünü soyun ve dilimler halinde kesin. Taze limon kabuğunu rendeleyin. Bir tencerede bir bardak kadar suya ¼ bardak zencefil dökün. Üzerine 2 yemek kaşığı limon kabuğunu rendeleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatın. Karışımı süzün. Başka bir tencerede 1 bardak balı dökün ve kısık ateşte ısıtın ama sakın kaynatmayın. Önceden süzülmüş zencefilli karışımı karıştırın. Her iki limondan çıkarılan suyu ekleyin. Karışımı birkaç dakika kısık ateşte karıştırmaya devam edin. Altını söndürdükten sonra ve karışımı kapaklı bir şişeye veya kavanoza dökün. Ev yapımı öksürük şurubunuz hazır!

Pekmez tereyağ karışımı öksürük: Tereyağı ve pekmez tek başına tüketilmesiyle dahi oldukça faydalıyken bir arada tüketildiğinde özellikle öksürük ve balgam atamama gibi durumlarda tüketilmesi önerilir. Özellikle kış aylarında pek çok kişi soğuk algınlığı ve benzer rahatsızlıklarla karşı karşıya kalır.

Soğuk algınlığı belirtileri

Soğuk algınlığına bitkisel çözüm yöntemleri

Ekinezya çayı

Zencefilli bal.

Nane-limon.

Limonlu ıhlamur.

C vitamini.

Boğaz pastilleri.

Tarçınlı ballı süt.

Soğuk Algınlığı Belirtileri

Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Öksürük.

Genel vücut ağrısı, baş ağrısı

Hapşırık.

Hafif ateş

Keyifsiz, halsiz hissetme şeklinde sayılabilir.

Balgam Söktürücü pekmez tereyağı

Tereyağlı pekmez öksürük ve balgam söktürücü denilince akla ilk gelen bitkisel reçetelerdendir. 1 bardak suyu tencerede kaynatın. İçerisine 1 kaşık pekmezi ve 1 kaşık tereyağı ekleyin. Karışım ocakta kaynadıktan sonra ılıması için bekletin.

Soğuk algınlığı kaç günde geçer?

Hastalık sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür. Hastalığın kuluçka süresi 24 - 72 saattir. Soğuk algınlığının süresi genellikle 1 hafta kadardır.

Soğuk algınlığı neden olur?

Soğuk algınlığı, havadaki virüs taşıyan damlacıkların solunması, yutulması ya da enfeksiyon içeren nesnelere temas edilmesiyle bulaşabilir. Virüsler etrafta uzun bir süre boyunca yaşayabilirler. Daha sonra siz elinizle virüslü yüzeylere temas edip yüzünüze, gözünüze, burnunuza elinizi sürdüğünüzde size de bulaşır.

Geçmeyen soğuk algınlığı:Soğuk algınlığı, nezle durumunun 10 günden uzun sürmesi halinde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Sinüzit pek çok kişinin sandığı gibi tedavisi mümkün olmayan bir hastalık değildir. Özellikle kronik sinüzitlerde en önemli konu sinüzite neden olan ana nedenin ortadan kaldırılmasıdır.