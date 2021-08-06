T24'ün İmam Hatip düşmanlığı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in biyografisinde İmam Hatip'i öne çıkarttılar

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T24, Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Mahmut Özer'in geçmişini yazdığı haberde, İmam hatiplere olan düşmanlığını gün yüzüne çıkarttı. İlgili haberde, geçmişi başarılarla dolu Bakan Özer için, 'Cumhuriyet tarihinde imam-hatip lisesi mezunu ikinci Milli Eğitim Bakanı' ifadesi ön plana çıkartıldı.

Kariyeri önemli görevlerle dolu

Ziya Selçuk’un istifa etmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Mahmut Özer getirildi. Bakan Özer, kariyeri boyunca birbirinden önemli görevlerde bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu Bakan Özer, mezuniyetinin ardından meslek hayatına Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak başladı. Yüksek Lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında tamamlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Özer, 28 Kasım 2010’da, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Dört yıllık görev süresi dolduktan sonra, aynı göreve bir kez daha getirildi.

T24'ün, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kariyeri boyunca bulunduğu görevlerin önüne İmam Hatip mezunu olmasını getirmesi, İmam hatiplere olan düşmanlığını gözler önüne serdi.