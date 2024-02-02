T24’den büyük ahlaksızlık! Dün solcu bugün pornocu...
İşçi, emekçi ve kadın hakları deyince mangalda kül bırakmayan solcular, kadının para karşılığı bir köle gibi satıldığı ahlaksız filmlerin reklamını manşetlerinden yapıyor.
Kütahya Valiliği'nin şehirdeki pavyonları süresiz mühürleme kararı Türkiye genelinde takdirle karşılanmıtı.
Tam uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması çağrıları yükselirken, medya devreye girdi.
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, başrolünde oynadığı "İnci Tanelerim" adlı dizi filmde, pavyonların ve kadınların pavyonda çalıştırılmasının meşru hale getirilerek ahlaksızlığın savunulmasının ardından bir skandala da T24 imza attı.
Sözde kadın hakkı savunucuları kadının sömürülmesinde yarışıyor!
T24 manşetten servis ettiği haberinde, kadının para karşılığı bir köle gibi kullanıldığı ahlaksız filmlerin reklamını yaptı.
İşte T24'ün "yazıklar olsun" dedirten haberi:
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