0553 313 94 23

T24 yazarı hâlâ algı peşinde! Ülke çıkarı için kesilince can, CHP kesince...

CHP’li belediyelerin yaptığı ağaç katliamlarına ses çıkarmayan sözde çevrecilere destek veren T24 yazarı Leyla Alp, hâlâ Kirazlı’yı Kaz Dağı’nın bir parçasıymış gibi göstererek yenisi dikilen ağaçların katledildiği iddiasıyla altın çıkarma faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
T24 yazarı hâlâ algı peşinde! Ülke çıkarı için kesilince can, CHP kesince...

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Sözde çevreciler, devletin ülkeyi kalkındırmak için giriştiği her türlü faaliyete karşı çıkmaya devam ediyor. Kirazlı’daki altın madenini Kaz Dağı’nın bir parçasıymış gibi gösterip doğa katliamı olarak lanse edenler, su kaynaklarına 40 km mesafede yer alan madenin suyu kirlettiği yalanını dillendirerek attığı iftirayla da toplumda infial oluşturmaya çalışıyor. T24 yazarı Leyla Alp, CHP’li belediyelerin ülkenin pek çok yerinde katlettiği ağaçları görmezden gelirken, yetkili merciler eliyle yapılan açıklamalardan sonra halktaki karşılığını kaybeden ‘Kaz Dağları katlediliyor’ yalanını savunmaya devam etti. 

Ülke çıkarı için kesilince can, CHP kesince…

Sözde çevreci, doğa koruyucu olarak eylem yapıp devletin faaliyetlerine karşı çıkmaya çalışanlara destek veren Alp, “Tam üç haftadır Kaz Dağları için nöbet tutuluyor. Yedisinden yetmişine binlerce insan gidip geliyor. Hiçbir din güçsüzü yok etmeyi emretmez. Hiçbir din altın için, para için daha çok kazanmak için kurdun, kuşun, böceğin yuvasını yıkamayı affetmez. Dünya harikası bir alanı yok edip, binlerce canlıya zarar verip en iyi ihtimalle yerinden yurdundan ettikten sonra kurban kesip yaratana sığınamazsınız.” ifadeleriyle Türkiye’nin Dünya konjonktüründe olası ekonomik saldırılara göğüs gerebilmesi için gerekli olan güçlü ekonominin sağlanması adına gerçekleştirilen altın arama faaliyetlerine karşı çıktı. CHP’li belediyeler bina inşa etmek, heykel dikmek için ağaç katlettiğinde ve yerine yenisini dikmediğinde ağacın canını görmezden gelenlerin, devletin çıkarına olan faaliyetlerde ağacı bahane etmesi milletten de tepki çekiyor. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:00
  1. Kaz Dağı
  2. CHP
  3. Leyla Alp
  4. CHP ağaç katliamı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak
    1. TBB, Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak
    2. Fındık işçilerini taşıyan traktör..
    3. "Youtuberlar aile kavramına zarar..
    4. T24 yazarı hâlâ algı peşinde! Ülke..
    5. TİKA gönüllüleri Macaristan'da
    6. Sancaktepe’deki patlamada ilk bulgular..
    7. Tepebaşı’nda haşere ile mücadele..
    8. Recep Niyaz kimdir nereli ve kaç..
    9. Baskında güldüren görüntüler! Rus Özel..
    10. Asimder Başkanı Gülbey: “Hemşin..
    11. Âşık Sümmani Narman’da anılıyor
    12. "Zeytin şehri" fıstıkçılıkta da iddialı
    13. Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü..
    14. Erdoğan Bıyık “Üzüntümüz taze”
    15. Başkan Asya, 26 Ağustos’ta yapılacak..
    16. Muş Belediyesi’nin kat karşılığı..
    17. Biga’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
    18. Nzonzi, Galatasaray'ın 7. Fransız..
    19. Maduro, Trump’ı Hitler’e benzetti
    20. Baraj göletinde kaybolan kişi bulundu
    21. Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku
    22. Ali Çetin’den transfer açıklaması
    23. Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı..
    24. Baraj göletinde kaybolan gencin..
    25. Cengiz Ünder değerini 5’e katladı
    26. Sağlık Bakanlığı 12 bin alım son..
    27. Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Zulmün..
    28. (Özel) Düzce’de bir kümese girerek 2..
    29. TFF Başkanı Özdemir resmen açıkladı!..
    30. Başkan Yanmaz’a kılıç hediye edildi
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz