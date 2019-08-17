T24 yazarı hâlâ algı peşinde! Ülke çıkarı için kesilince can, CHP kesince...

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Sözde çevreciler, devletin ülkeyi kalkındırmak için giriştiği her türlü faaliyete karşı çıkmaya devam ediyor. Kirazlı’daki altın madenini Kaz Dağı’nın bir parçasıymış gibi gösterip doğa katliamı olarak lanse edenler, su kaynaklarına 40 km mesafede yer alan madenin suyu kirlettiği yalanını dillendirerek attığı iftirayla da toplumda infial oluşturmaya çalışıyor. T24 yazarı Leyla Alp, CHP’li belediyelerin ülkenin pek çok yerinde katlettiği ağaçları görmezden gelirken, yetkili merciler eliyle yapılan açıklamalardan sonra halktaki karşılığını kaybeden ‘Kaz Dağları katlediliyor’ yalanını savunmaya devam etti.

Ülke çıkarı için kesilince can, CHP kesince…

Sözde çevreci, doğa koruyucu olarak eylem yapıp devletin faaliyetlerine karşı çıkmaya çalışanlara destek veren Alp, “Tam üç haftadır Kaz Dağları için nöbet tutuluyor. Yedisinden yetmişine binlerce insan gidip geliyor. Hiçbir din güçsüzü yok etmeyi emretmez. Hiçbir din altın için, para için daha çok kazanmak için kurdun, kuşun, böceğin yuvasını yıkamayı affetmez. Dünya harikası bir alanı yok edip, binlerce canlıya zarar verip en iyi ihtimalle yerinden yurdundan ettikten sonra kurban kesip yaratana sığınamazsınız.” ifadeleriyle Türkiye’nin Dünya konjonktüründe olası ekonomik saldırılara göğüs gerebilmesi için gerekli olan güçlü ekonominin sağlanması adına gerçekleştirilen altın arama faaliyetlerine karşı çıktı. CHP’li belediyeler bina inşa etmek, heykel dikmek için ağaç katlettiğinde ve yerine yenisini dikmediğinde ağacın canını görmezden gelenlerin, devletin çıkarına olan faaliyetlerde ağacı bahane etmesi milletten de tepki çekiyor.