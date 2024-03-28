T10X sürüş deneyimi yıl boyu İstanbul Akasya’da

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X’i Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul Akasya’da da mobil deneyim merkezi açan Togg, kullanıcılara yıl boyu T10X’i yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunmaya başladı. 2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X’lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor.

Trumore üzerinden hemen sipariş, kurasız hızlı teslim

Togg, mart ayı boyunca en donanımlı versiyonu olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuyor. Togg, %0 faizin yanı sıra cihaz bedelinin %50’sine kadar varan kredi imkanını da kullanıcılarla buluşturuyor. T10X teslimatları sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre siparişi takip eden günlerde hemen ve çekilişsiz olarak gerçekleşiyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.