  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TKP'li genç Hamza Dağ'ı şaşırttı “AK Parti’'ye oy vereceğim”

Fatih'te "AK Parti kaybetsin" diye adaylarını geri çektiler! CHP'ye destek verecekler

Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Yatırımcılar bunu beklemiyordu! Meğer gram altını 6 dolar daha pahalıya alıyormuşuz

Murat Kurum'dan İstanbullulara peş peşe müjdeler! 31 Mart için Zafer mesajı: Sahada gördüğümüz açık ara kazanacağımız

Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

CHP’li Menteşe Başkan Adayı Gonca Köksal’a rüşvet soruşturması

Kimi açlıktan ölüyor, kimi çöpe atıyor... Dünyada her gün 1 milyar öğün israf ediliyor!

28 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

28 Mart 1852: Seyyid Ömer Şevkî Efendi’nin vefatı (Mardin Müftüsü)
Otomotiv T10X sürüş deneyimi yıl boyu İstanbul Akasya’da
Otomotiv

T10X sürüş deneyimi yıl boyu İstanbul Akasya’da

Yeniakit Publisher
2024-03-28 11:37:00 -
T10X sürüş deneyimi yıl boyu İstanbul Akasya’da

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, yıl boyu İstanbul Akasya’da kullanıcılarla buluşacak. Akasya’da açılan Togg mobil deneyim merkezinde cihazı yakından tanıma fırsatı bulan kullanıcılar, test sürüşü deneyimi de yaşıyor.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X’i Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul Akasya’da da mobil deneyim merkezi açan Togg, kullanıcılara yıl boyu T10X’i yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunmaya başladı. 2024 yılında sipariş veren kullanıcılar T10X’lerini herhangi bir çekiliş olmadan sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre kısa süre içinde teslim alıyor. 

Trumore üzerinden hemen sipariş, kurasız hızlı teslim

Togg, mart ayı boyunca en donanımlı versiyonu olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunuyor. Togg, %0 faizin yanı sıra cihaz bedelinin %50’sine kadar varan kredi imkanını da kullanıcılarla buluşturuyor. T10X teslimatları sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre siparişi takip eden günlerde hemen ve çekilişsiz olarak gerçekleşiyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.

Dünya çapındaki 30 bin km’lik rekor yolculuğunu tamamladı! Son çeyrekte Türkiye’de!
Dünya çapındaki 30 bin km’lik rekor yolculuğunu tamamladı! Son çeyrekte Türkiye’de!

Otomotiv

Dünya çapındaki 30 bin km’lik rekor yolculuğunu tamamladı! Son çeyrekte Türkiye’de!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Önce Bağış Sonra Fabrika Turu" projesine kaldığı yerden devam ediyor!
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Önce Bağış Sonra Fabrika Turu" projesine kaldığı yerden devam ediyor!

Otomotiv

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Önce Bağış Sonra Fabrika Turu" projesine kaldığı yerden devam ediyor!

Uluslararası Bangkok Motor Show 2024 kapılarını açtı! Bu zamana kadar hiç görmediğiniz otomobiller bu fuarda! Göz atmanızı öneririz!
Uluslararası Bangkok Motor Show 2024 kapılarını açtı! Bu zamana kadar hiç görmediğiniz otomobiller bu fuarda! Göz atmanızı öneririz!

Otomotiv

Uluslararası Bangkok Motor Show 2024 kapılarını açtı! Bu zamana kadar hiç görmediğiniz otomobiller bu fuarda! Göz atmanızı öneririz!

Müjdeyi şimdiden veriyoruz! Sonra duymadım-etmedim demeyin! Chery TIGGO 4 PRO gençlerin yeni favorisi olmaya geliyor!
Müjdeyi şimdiden veriyoruz! Sonra duymadım-etmedim demeyin! Chery TIGGO 4 PRO gençlerin yeni favorisi olmaya geliyor!

Otomotiv

Müjdeyi şimdiden veriyoruz! Sonra duymadım-etmedim demeyin! Chery TIGGO 4 PRO gençlerin yeni favorisi olmaya geliyor!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23