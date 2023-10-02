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Spor Szymanski’nin talipleri Kadıköy’e geldi!
Spor

Szymanski’nin talipleri Kadıköy’e geldi!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 22:41:00 -
Szymanski’nin talipleri Kadıköy’e geldi!

Fenerbahçe ile bu sezon harika işler çıkaran Szymanski, Avrupa’nın gündemine oturdu. Rizespor maçında onu izlemeye gelen kulüpler arasında Napoli’de vardı.

Fenerbahçe’nin bu sezon Dinamo Moskova’dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, 14 maçta 8 gol ve 4 asistle oynayarak birçok kulübü kendine hayran bırakmıştı. Sarı-lacivertli oyuncu taraftarın gönlünde taht kurduğu kadar Avrupa’nın da gündemine oturmuştu. Jurgen Klopp’un ona hayranlığı Liverpool’un da ilgisini çekmişti.

 

İtalyan ekipleri onun için Kadıköy’e geldi

Çaykur Rizespor maçında sergilediği başarılı oyununu attığı golle taçlandıran Szymanski, bu seyir zevkini İtalyan temsilcisi Fiorentina ve Napoli ekibine de canlı yaşattı. Birçok İngiliz kulübünün yanı sıra ilk girişim bu iki kulüple geldi ve bu sezon sarı-lacivertli oyuncuyu yakın takibe aldılar. Sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesi bulunmayan Polonyalı orta saha oyuncusu için servet ödemeye hazırlar.
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