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Spor Szalai'ye sürpriz talip
Spor

Szalai'ye sürpriz talip

İsmi Avrupa devleri ile anılan Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'nin Livepool'un gündemine gelebileceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 23:17:00 -
Szalai'ye sürpriz talip

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ismi Chelsea, Atletico Madrid ve Napoli gibi Avrupa devleri ile anılan Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre yüksek tempolu futbolu ve güçlü fiziği ile Van Dijk'a benzetilen Attila Szalai, ara transfer döneminde Liverpool'un gündemine gelebilir.

İngiliz ekibinde Nathaniel Phillips'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırkeni Szalai'nin Phillips'in yerine ideal bir aday olabileceği belirtiliyor.

Bonservis 21 milyon Sterlin

Sarı-Lacivertli ekibin ise 23 yaşındaki başarılı stoper için bonservis bedeli olarak 21 milyon Sterlin, istediği aktarılanlar arasında.

Bu sezon Fenerbahçe ile 27 maça çıkan Attila Szalai'nin ismi Chelsea, Atletico Madrid ve Napoli gibi Avrupa devleri ile gündeme gelmişti.

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