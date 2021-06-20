  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
HDP kapatma davasında kritik gün
Szalai'nin babasından transfer açıklaması
Rus zırhlısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Mutasyonlardan ve ‘Dördüncü Dalga’dan aşı ile korunabiliriz
Spor Szalai'nin babasından transfer açıklaması
Spor

Szalai'nin babasından transfer açıklaması

Fenerbahçeli Macar futbolcu Attila Szalai’nin babası oğluyla ilgili transfer söylentilerine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 10:12:00 -
Szalai'nin babasından transfer açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai’nin babası, EURO 2020’nin oğlu için önemli bir aşama olduğunu belirtip “Pek çok gözlemcinin takibinde” dedi.

Fenerbahçe , Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele veren Attila Szalai'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.

Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay