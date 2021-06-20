Szalai'nin babasından transfer açıklaması
Fenerbahçeli Macar futbolcu Attila Szalai’nin babası oğluyla ilgili transfer söylentilerine cevap verdi.
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai’nin babası, EURO 2020’nin oğlu için önemli bir aşama olduğunu belirtip “Pek çok gözlemcinin takibinde” dedi.
Fenerbahçe , Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele veren Attila Szalai'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.
Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."