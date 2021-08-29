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Spor

Szalai'nin babasından Fenerbahçelileri sevindirecek sözler

Avrupa kulüplerinin radarında yer alan stoper Attila Szalai'nin babası, oğlunun 1-2 sene daha Fenerbahçe'de kalması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 12:58:00 - 2021-08-29 12:59:53
Szalai'nin babasından Fenerbahçelileri sevindirecek sözler

Geçen sezonun devre arasında Apollon Limassol’dan transfer edilen Attila Szalai, kısa sürede Fenerbahçe’ye uyum sağlamayı başarmıştı.

Gösterdiği performansla bir anda sarı-lacivertlilerin en önemli yıldızlarından birine dönüşen Szalai, her geçen gün futboluyla üstüne koymaya devam ediyor.

Macaristan Milli Takımı savunmasının da vazgeçilmezleri arasında yer alan 23 yaşındaki oyuncuya, Avrupa’dan ciddi teklifler geliyor.

Son olarak Fransa’dan Lyon ve Almanya’dan Borussia Dortmund gibi kulüpler, Kanarya’nın kapısını çalarak, Szalai’yi istediklerini belirtti. Ancak Fener, genç stoperini en az 20 milyon euroya bırakacağını isteyen kulüplere iletti.

Fenerbahçe bu tavrından geri adım atmazken, Macar futbolcuyla aynı adı taşıyan ve onun gelişiminde büyük pay sahibi olan eski Macar futbolcu baba Attila Szalai de, oğlunun Türkiye’de kalmasından yana... Baba Szalai, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda, “Ben, oğlumun birkaç sene daha Fenerbahçe’de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Henüz gitmesi için erken. Fenerbahçe, şu ana kadar onun gelişimine çok büyük bir katkı yaptı. Bu yüzden biraz daha burada geliştikten sonra başka bir kulübe gitmesi, daha faydalı olacaktır.” dediği öğrenildi.

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