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Spor Szalai ve Kim'in alternatifi bulundu bile...
Spor

Szalai ve Kim'in alternatifi bulundu bile...

Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak olan sarı-lacivertlilerde gündem transfere çevrildi. Fenerbahçe Kim Min Jae ve Attila Szalai'nin olası bir transferine karşı gündeme sürpriz bir futbolcu geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:43:00 -
Szalai ve Kim'in alternatifi bulundu bile...

Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılacak olan sarı-lacivertlilerde gündem transfere çevrildi. Fenerbahçe Kim Min Jae ve Attila Szalai'nin olası bir transferine karşı gündeme sürpriz bir futbolcu geldi. 
Teknik direktör arayışını hızlandıran Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Jorge Jesus...Portekizli çalıştırıcı ile görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertli kulüp, transfer operasyonuna da başladı. Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olması bekleniyor.

 

Sarı-lacivertliler, gösterdiği performans sonrasında Avrupa'da birçok kulübün radarına giren Kim-Min Jae ve Attila Szalai'yi değerini bulması durumunda satmayı planlıyor.

Kim'in sözleşmesinde 23 milyon euro serbest kalma maddesi olsa da yönetimin 20-21 milyon euro civarında bir rakama razı olabileceği belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe, stoper bölgesine alternatif de buldu.

Sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi listeye dahil etti. İşte detaylar...

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Portekiz Ligi'nde Guimaraes forması giyen Ganalı stoper Abdul Mumin'le ilgileniyor.

23 yaşında ve 1.88 boyundaki Ganalı stoperin Portekiz kulübü ile 2024 yılına haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Abdul Mumin için Fransız kulüpleri Lille ve Monaco'nun de devrede olduğu bildirildi. Abdul Mumin bu sezon gösterdiği üstün performansla Portekiz Ligi'nin en iyi stoperleri arasında gösterildi. 23 yaşında ve 1.88 boyunda olan Abdul Mumin, gösterdiği performansla değerini katladı. Ganalı stoperin piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

6 Haziran 1998 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Abdul Mumin, kariyerine Right to Dream Academy'de başladı.

2016'da Danimarka'nın Nordsjaell takımının altyapısına giden genç savunmacı, Köge macerasının ardından 2020'de Guimaraes'in yolunu tuttu.

 

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