Szalai: Menajerim beni bilgilendirdi

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, hakkında çıkan transfer söylentileri sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Macar savunma oyuncusu, “Hakkımda son günler ve haftalarda oldukça fazla haberler çıkıyor. Benim için en önemli şey Fenerbahçe ve kulübümüzün başarısı. Hedeflerimize ve büyük hayallerimize ulaşmak için çalışıyorum, her gün en iyi performansımı vermeyi hedefliyorum. Menajerim, büyük kulüplerin ilgisi hakkında beni bilgilendirse de söylediğim gibi, hayallerimiz ve hedeflerimiz için savaşmak üzere buradayım.” dedi.