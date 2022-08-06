Szalai giderse, gelecek isim belirlendi bile!..

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler yapılacak hamlelere çevrilirken gündemin bir diğer maddesi ise Attila Szalai. Kim Min-Jae'nin ardından Macar savunmacının da ayrılığı gündemde. Yönetim ise alternatifi belirledi.

Bu yaz da transfer dönemini hareketli geçiren ve kadrosuna çok önemli takviyeler yapan sarı lacivertli ekip, santrfor transferiyle defteri kapatmak istiyor. Bu kapsamda birçok isimle görüşülürken henüz net bir adım atılamadı.

ASpor'a göre; öte yandan takımdan ayrılacaklar da bir başka gündem maddesi. Kanarya özellikle bazı yabancı isimleri gözden çıkardı. Öte yandan takımın parlayan yıldızlarına ise Avrupa'dan birçok talip var.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Attila Szalai'nin satılması durumunda yeni hedefini belirledi. Kim Min Jae'yi Napoli'ye satmasının ardından savunmanın merkezine Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi transfer eden Fenerbahçe'de, bu bölgeye yeni bir transfer gelebilir.

Szalai'nin alternatifi olarak ise Udinese forması giyen Rodrigo Becao olarak belirlendi. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Udinese ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 36 maçta sahaya çıktı.

Takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



