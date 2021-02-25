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Ekonomi SYDV 23 ilde ilkokul personel alımı başladı! İŞKUR personel alım şartları nelerdir?
Ekonomi

SYDV 23 ilde ilkokul personel alımı başladı! İŞKUR personel alım şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden personel alım ilanlarını araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı. İŞKUR üzerinden yapılan duyuruya göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışmak üzere 23 ilde en az ilkokul mezunu personelin alınacağı bildirildi. Peki, personel alımı başvuru şartları ve istenilen belgeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:10:00 -
SYDV 23 ilde ilkokul personel alımı başladı! İŞKUR personel alım şartları nelerdir?

İŞKUR, üzerinden yayınlanan ilanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına çeşitli meslek kadrolarında kadın erkek personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca ilanda KPSS şartı olmadığı, deneyimsiz ve ilkokul mezunu personel alımı yapılacağı da duyuruldu.

Dayanışma Vakfı personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalıştırılmak üzere her ilanda farklı koşullar olsa da genel koşullar aşağıdaki gibidir.

1) T.C vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik yaşlılık veya malul aylığı almamak.

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin ve ihraç cezası almamak.

7) En az ilkokul mezunu olmak.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik fotokopisi

Adres bildirim belgesi

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

Sertifika SGK dokümanı

23 ilde alım yapılacak...

23 ilde SYDV’ye yapılacak olan personel alımlarını https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/  sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

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