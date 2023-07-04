'Swoop' manevrası sonu oldu! Dünyanın konuştuğu ölüm

Küçük yaştan itibaren paraşütle atlayan 29 yaşındaki sporcu Melissa Porter her gün kendini bu alanda geliştirmeye çalışıyordu. Son olarak 'Swooping' isimli manevrayı denemek için gökyüzüne çıkan Melissa, olacaklardan habersizdi. gökyüzüne çıkan Melissa, olacaklardan habersizdi.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Uçağa binen ve atlayış için kendini hazırlayan Melissa ve ekibi için her şey sıradan ilerliyordu. En sonunda uçaktan atlayan Melissa, 'ileri iniş manevrası' sırasında bir problem yaşadı. Paraşütü açılan Melissa'nın inişini yorumlayan uzmanlar talihsiz kadının yere çok yakın olduğunu bildirdi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Melissa söz konusu atlayışında suya çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Melissa'yı hastaneye kaldırdı ancak genç kadın hayatını kaybetti. Doktorlar kadının vücudunda travma olmadığı ancak suya çakıldığı sırada başka bir sorun yaşadığı üzerinde duruyor. Melissa'nın otopsisi önümüzdeki günlerde yapılacak ve Galveston İlçe Tıbbi Muayene Ofisi ölüm nedenini belirleyecek.

ANNESİ KONUŞTU

Avustralyalı 9NEWS'e konuşan Porter'ın annesi Vonnie Porter, 'O benim bebeğim ve eve gelmiyor' dedi. Kızının bu sporu çok sevdiğini belirten acılı anne, 'Artık sonsuza kadar gökyüzünde dünyayı dolaşacak' ifadesini kullandı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, 'ABD'de ölen Avustralyalı bir kadının ailesine konsolosluk yardımı getirdiğini' söyledi.

SWOOP MANEVRASI NEDİR?

Paraşütle atlamada en zor manevralarda olan Swoop, kişilerin inişe geçtikleri sırada zemin ve suyun üzerine yüksek hızlardan ilerlemesine izin veren bir yöntemdir.

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