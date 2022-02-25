Swift nedir, ne işe yarar? Rusya Swifttan çıkarsa ne olur?

ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın askeri harekatına karşılık "Rusya artık Batı pazarında ticaret yapamayacak. Batı'dan borç alamayacak. Borçlarını ödemek zorunda kalacak" sözlerine yer verdi. Biden, "Direkt Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlar yapacağım" ifadelerine yer verdi.

Rusya Swift sisteminden çıkarılırsa Rusya’nın tüm gelirleri içinde oldukça önemli bir yeri olan doğalgaz ve petrol satışından doğan alacaklarını tahsil etmesinin önüne geçilmiş olacak. Bunun amacı ise Rusya’nın ithal ettiği ürünlerin bedelini ödemesini zorlaştırmak. Peki Swift nedir? Swift sistemi ne işe yarıyor?

Swift nedir?

Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır. Swift kodu ise banka kullanıcılarının döviz hesaplarına ilgili tutarların transfer edilebilmesini sağlayan uluslararası bir koddur.

Her bankanın kendine özel Swift kodu bulunur ve transfer için bankanın Swift kodunu bilmek zorunludur. Rusya Ukrayna’nın doğusunda askeri harekatlarına devam ederken dünyadan tepkiler ve yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Bunlar arasından en dikkat çekeni ise Rusya’yı ticari olarak dünyadan izole etmeye yönelik olan Swift sisteminden çıkarmak.