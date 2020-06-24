  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Swaplar yapılıyor ticaret güçleniyor

Türkiye’nin döviz ihtiyacını karşılamak üzere Katar’la ve Çin’le imzalanan 17 milyar dolarlık swap (para takası) anlaşmaları, ekonomiye güç katıyor. Yerel para birimleriyle ticaretin de önünü açan söz konusu anlaşmalara yakında yenileri eklenecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:33:00 -
Swaplar yapılıyor ticaret güçleniyor

 Buğra Kardan 

Yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) ekonomiye zarar vermemesi için art arda paket ilan eden hükümet, ülkenin döviz açığını kapatmak amacıyla da kritik adımlar atıyor. Ekonomi yönetimi, dev ülkelerle swap (para takası) görüşmeleri yürütüyor.

Önemli adımlar atılıyor

Görüşmeler olumlu sonuç veriyor. Nitekim Katar’la ve Çin’le swap hattı kuruldu. Bu hatlarla yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak hedefleniyor. Katar’la 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı. Bu ülkeyle 2018’de 3 milyar dolarlık, 2019’da ise 5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Likidite temini kolaylaştı

Çin’le de 1.7 milyar dolarlık swap anlaşması yenilendi.  Böylece TL ve Çin Yuanı’yla ticaretin önü açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Çin Yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının gerçekleştirildiğine işaret edildi. Ayrıca swap anlaşmasının ticaret ödemelerinde yerel para kullanımını arttırdığına; şirketlerin likiditeye erişimini kolay kıldığına dikkat çekildi.

Diplomasi trafiği sürüyor

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, swap anlaşmalarının adedini yukarı taşımak için yoğun bir diplomasi trafiği yönetiyor. Albayrak, devamlı G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geliyor. Bilhassa Japonya ve İngiltere’yle swap hattı kurulması için elinden geleni yapıyor.

Yatırımcılar umutlu

Yatırımcı firmaların yetkilileri, Covid-19 tehdidinin ülkeleri el ele vermeye yönelttiğini ifade ediyorlar. Peş peşe imzalanan swap anlaşmalarının şirketleri hayata bağladığını anlatan aynı yetkililer, şunları kaydediyorlar: “Bu hamlelerle firmalar kur ve faiz riskine karşı korunuyorlar. Gelinen aşamada Çin’le yapılan swap anlaşması çok ama çok faydalıdır. Anlaşma iki ülkeye ekonomik ve sosyal olarak kuvvetlendirecektir. ‘Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi’nde Türkiye’nin konumu güçlenecektir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı