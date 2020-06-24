Swaplar yapılıyor ticaret güçleniyor

Buğra Kardan

Yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) ekonomiye zarar vermemesi için art arda paket ilan eden hükümet, ülkenin döviz açığını kapatmak amacıyla da kritik adımlar atıyor. Ekonomi yönetimi, dev ülkelerle swap (para takası) görüşmeleri yürütüyor.

Önemli adımlar atılıyor

Görüşmeler olumlu sonuç veriyor. Nitekim Katar’la ve Çin’le swap hattı kuruldu. Bu hatlarla yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak hedefleniyor. Katar’la 15 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı. Bu ülkeyle 2018’de 3 milyar dolarlık, 2019’da ise 5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Likidite temini kolaylaştı

Çin’le de 1.7 milyar dolarlık swap anlaşması yenilendi. Böylece TL ve Çin Yuanı’yla ticaretin önü açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Çin Yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının gerçekleştirildiğine işaret edildi. Ayrıca swap anlaşmasının ticaret ödemelerinde yerel para kullanımını arttırdığına; şirketlerin likiditeye erişimini kolay kıldığına dikkat çekildi.

Diplomasi trafiği sürüyor

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, swap anlaşmalarının adedini yukarı taşımak için yoğun bir diplomasi trafiği yönetiyor. Albayrak, devamlı G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geliyor. Bilhassa Japonya ve İngiltere’yle swap hattı kurulması için elinden geleni yapıyor.

Yatırımcılar umutlu

Yatırımcı firmaların yetkilileri, Covid-19 tehdidinin ülkeleri el ele vermeye yönelttiğini ifade ediyorlar. Peş peşe imzalanan swap anlaşmalarının şirketleri hayata bağladığını anlatan aynı yetkililer, şunları kaydediyorlar: “Bu hamlelerle firmalar kur ve faiz riskine karşı korunuyorlar. Gelinen aşamada Çin’le yapılan swap anlaşması çok ama çok faydalıdır. Anlaşma iki ülkeye ekonomik ve sosyal olarak kuvvetlendirecektir. ‘Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi’nde Türkiye’nin konumu güçlenecektir.”