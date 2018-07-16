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Süzme yoğurt nasıl saklanmalıdır? Süzme yoğurt bozulur mu?

Süzme yoğurt diğer süt ürünleri gibi birkaç gün içinde tüketilmelidir. Süzme yoğurdun uzun süre dayanması ve tüketilebilmesi için mutlaka cam kavanozlarda ağzı sıkı halde kapalı bir biçimde saklanmasında fayda var.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:53
Süzme yoğurt nasıl saklanmalıdır? Süzme yoğurt bozulur mu?

Süzme yoğurt Türk mutfağında yaygın olarak son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Süzme yoğurt yapı olarak klasik yoğurda göre oldukça koyu bir kıvama sahiptir. Çok az bir suyu bulunan süzme yoğurdun saklanabilmesi için illa ki satın alınması gerekmez. Evlerde, yoğurdun ekşi olması sonucunda suyunun süzülmesi ile de süzme yoğurt elde edilebilmektedir. Evde yapımı için bir bez torba veya tülbente konan ekşi yoğurt, 1 gece bekletilir ve suyunun tamamen süzülmesi sağlanır. Hazırlanan süzme yoğurt ağzı kapatılabilen saklama kaplarında saklanmalıdır.

Süzme yoğurdun uzun süre dayanması ve tüketilebilmesi için mutlaka cam kavanozlarda ağzı sıkı halde kapalı bir biçimde saklanmasında fayda var. Plastik ya da plastik türü malzemeden üretilen saklama kapları, süzme yoğurdun dayanma süresinin kısalmasına yol açacaktır. Cam kavanoz hem sağlıklı hem de kullanım süresini uzatan bir malzemedir.

Süzme yoğurdun tüketimi sırasında kavanoz buzdolabından çıkarılmadan ya da çok kısa bir süreliğine çıkarılarak, bir kâseye tüketilecek miktar alınmalıdır. Kâseye alınan süzme yoğurdun tamamı tüketilmemiş ve bir kısmı artmış durumda ise bu kavanoza geri konmamalıdır.

Birkaç gün içinde tüketilmeyen süzme yoğurdun renginde sarama ve tadında da ufak tefek değişiklikler oluşabilir, bu artık yoğurdun tüketilmemesi gerektiğine yönelik önemli bir işarettir. Bu nedenle yoğurt olarak tüketimi zor olan süzme yoğurdun farklı şekillerde değerlendirilmesi

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 18:53
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