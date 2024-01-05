Suyu çatalla içmeye uğraştı: 5 litre suyu bakın kaç saatte bitirdi!

Çatalla 5 Litre suyu kaç saatte bitirebileceğini deneyen genç sosyal medyada gündem oldu. Saatlerce kayıt alan genci izleyenler yorulurken, ne kadar saatte bitirdiği merak konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan birçok denemeye bir yenisi eklendi. Bir genç 5 litrelik büyük pet şişeyi önüne alarak kamerayı açtı. Çekmeye başladığı süreden itibaren geçen saatlere rağmen çatalla içtiği o su bitmek bilmedi. İçmeyi sürdüren genç çatalla damla damla aldığı suyu çok uzun bir sürede bitirebildi.

İçerken yorulan genci izleyenler de yorulurken, o su tam tamına 7 saat 4 dakikada bitti. O deneyin amacını kimse anlayamazken o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Odatv.com