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Yaşam Suyla kaplı toprağı kazan defineci bakın ne buldu
Yaşam

Suyla kaplı toprağı kazan defineci bakın ne buldu

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, suyla kaplı toprağın altını kazan definecinin ilginç bir madde bulduğu görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:27:00 -

Türk defineciler, değerli eşya arayışları sırasında kaydettikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Bu sefer bir defineci tarafından paylaşılan video, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Sulu toprağı kazıyor

Defineci, dağlık alanda gezdiği sırada su dolu bir kayalık keşfediyor. Sonrasında elindeki detektörü bu kayalığa doğru götüren defineci, tepki verdiğini fark edince hemen toprağı kazmaya başlıyor.

Kendisi bile inanamadı

Türk defineci, kazı sonrasında ilginç bir madde buluyor. Ancak son derece dikkat çekici olan bu maddenin ne olduğu henüz net değil. Üzerindeki işlemeler ise bir hayli değerli olduğuna işaret ediyor.

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