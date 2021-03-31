Süveyş Kanalı kazası sonrası gözler İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na çevrildi! İşte Boğazlardaki gemi trafiğinde son durum

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ‘Evergreen’ isimli dev yük gemisi dünya deniz ticareti büyük oranda etkiledi. Dev gemi 7’nci gününde kurtarılarak kanal deniz trafiğine tekrar açılırken, bekleyen gemiler ise yavaş yavaş kanaldan geçmeye başladı.

Trafiğin normale dönmesi 3-4 gün sürecek

400 metre uzunluğundaki ‘Evergreen’ isimli yük gemisinin kurtarılmasının ardından Süveyş Kanalı tekrar deniz ulaşımına açılsa da kanal trafiğinin normale dönmesinin 3-4 gün sürmesi bekleniyor. Bilindiği üzere kanalda kazadan dolayı 400 civarında gemi bekletiliyordu.

Boğazlara dikkat

Boğazlara dikkat

Süveyş Kanalı'nda böyle bir kazanın yaşanması gözleri İstanbul Boğazı'na çevirdi. İstanbul Boğazı da dünya deniz ticaretinin önemli noktalarından birinde yer alıyor. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından yılda ortalama 85 bin gemi geçiş yapıyor. Yani İstanbul veya Çanakkale Boğazları'nda bu tarz büyük çaplı bir kaza yaşanması dünya ve Türkiye ekonomisine ciddi zararlar verebilecek boyutta olur.

İşte anlık olarak boğazların trafiği

İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın anlık gemi trafiğine bakıldığı zaman yaşanan yoğunluk gözler önüne seriliyor. Haritada yeşil renkli 'gemi' şeklindeki simgeler 'hareket halindeki kargo gemilerini' gösterirken kırmızı renkliler ise 'tankerleri' simgeliyor.



