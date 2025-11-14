  • İSTANBUL
Gündem Süveyda’dan gelen haber tansiyonu yükseltti! Saldırıların hedefi yine siviller oldu!
Gündem

Süveyda'dan gelen haber tansiyonu yükseltti! Saldırıların hedefi yine siviller oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süveyda’dan gelen haber tansiyonu yükseltti! Saldırıların hedefi yine siviller oldu!

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde yasa dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenlediği açıklandı. Bölgeden gelen bilgiler, sivillerin yoğun biçimde etkilendiği bir güvenlik krizine işaret ederken, tansiyonun her an daha da tırmanabileceği belirtiliyor.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, kanun dışı silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.

