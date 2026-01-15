Kafa karıştıran hamle mi? Bunu yaparsak diyorlar ama, İsmail almış başını gidiyor
Fenerbahçe orta sahasındaki isimler arasında İsmail Yüksek'in ayrı bir yeri var. İstatistiklere göre; N'Golo Kante bile milli futbolcunun rakamlarına yaklaşamadı!
Fenerbahçe orta sahasına N'Golo Kante de eklendiğinde Guendouzi, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez'in kıyaslaması çok ilginç bir hale geliyor:
Şut Pası: 0.52 Kante/0.93 Guendouzi/0.78 İsmail/0.59 Alvarez Başarılı Dripling: 0.52 Kante/0.76 Guendouzi/0.94 İsmail/0.59 Alvarez Rakip Driplinglere Karşı Top Kazanma: 0.52 Kante/0.81 Guendouzi/1.49 İsmail/0.95 Alvarez Rakip Sahada Araya Girme: 1.26 Kante/0.81 Guendouzi/1.65 İsmail/1.66 Alvarez Rakip Sahada Top Kazanma: 3.91 Kante/2.62 Guendouzi/5.18 İsmail/4.04 Alvarez 3. Bölgeye İsabetli Pas: 6.28 (?) Kante/5.64 (?) Guendouzi/5.81 (f) İsmail/6.06 (f) Alvarez Yerde Kazanılan İkili Mücadele: 5.17 (V) Kante/4.53 (Y) Guendouzi/8.63 (`) İsmail/6.3 (T) Alvarez
Comparisonator Türkçe'nin verileri; 90 dakika başına lig performanslarını içeriyor. Bu 4 futbolcu içinde hücuma dönük yapısıyla Guendouzi ön plana çıkıyor. Fransız futbolcu, merkez orta saha olarak görev yapıyor. Diğerleri ise ön libero... İsmail Yüksek'in istatistikleri gerçekten ilgi çekici...
Eski Teknik Direktör Jose Mourinho, İsmail Yüksek'e pek sıcak bakmıyordu. Ancak Tedesco'yla birlikte işler değişti... 2
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 lig karşılaşmasına çıktı. Fotospor'a göre; 1 golü bulunuyor. Henüz asist yapamadı. Zaten İsmail'den beklenen skor yükünden çok defansif açıkları kapatması... Bunu da fazlasıyla yapıyor.
