  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Venezuela hukukunu sakız gibi çiğnedi! Kukla yönetimden ABD'ye yeni jest Bakan Kacır duyurdu: Yerli silahlarda ‘tam bağımsızlık’ devri! 965 dev yatırıma teşvik yağdı Üzerine inşaat vinci düşen tren devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İran’dan ABD’ye Türkçe ayar “Geçme namert köprüsünden…” Hem ülkesini hem tüm bölgeyi utandırdı! Avrupalı lider Trump'ın arkasına saklandı İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı
Spor Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Spor

Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyoğlu Yeni Çarşı FK - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Beyoğlu Yeni Çarşı FK evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma Beyoğlu Yeni Çarşı FK 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Beyoğlu Yeni Çarşı FK 0 - 0 Fenerbahçe

5' Fred'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER 

Fenerbahçe: Mert, Oğuz, Çağlar, Yiğit Efe, Nene, İsmail, Fred, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran.

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Gökhan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23