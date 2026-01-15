  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa?
Emircan Kışlacık Giriş Tarihi:

O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen hücum oyuncusuna resmi teklif geldi

#1
Foto - O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa?

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Felipe Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif geldi.

#2
Foto - O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa?

Bordo-mavili ekiple bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan genç Brezilyalı forvet, Arap kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

#3
Foto - O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa?

Brezilyalı futbolcu için yapılan teklifin bonuslarla beraber 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Transfer teklifine henüz cevap verilmedi; durumun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor

#4
Foto - O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa?

Belirleyici olan nokta ise Felipe Augusto'nun transfer teklifine vereceği karar olacak.

