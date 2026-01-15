O isim uyardı: Ortalığı ayağa kaldırıcak iddia: Müjde gibi müjde mi yoksa?
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen hücum oyuncusuna resmi teklif geldi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen hücum oyuncusuna resmi teklif geldi
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Felipe Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif geldi.
Bordo-mavili ekiple bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan genç Brezilyalı forvet, Arap kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.
Brezilyalı futbolcu için yapılan teklifin bonuslarla beraber 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Transfer teklifine henüz cevap verilmedi; durumun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor
Belirleyici olan nokta ise Felipe Augusto'nun transfer teklifine vereceği karar olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23