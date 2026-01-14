Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz

Sayın Yavaş’ın yaptığı açıklamalara cevap verme gerekliliği ortaya çıkmıştır…

Konya, Ankara’dan daha büyük kuraklık yaşayan, ülkemizde su sorunundan en fazla etkilenen şehir konumundadır.

Bizler Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla, tedbirleri önceden alarak hemşehrilerimizi hiçbir zaman susuz bırakmadık. Bu iş, bir planlama ve öngörü işidir

Ankara'da yaşanan su sorununun temelinde, işletme beceriksizliği, kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi için yatırım yapılmaması ve altyapı eksikliği vardır.

Konya'mızda geçtiğimiz yaz sezonunda su kesintisi olmadığı gibi, şimdi de su kesintisi yoktur.

Bunu nasıl yaptığımızı anlatalım ki Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek alsın.

- Altyapı ve dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yerli ve millî KoskiCBS Projesini hayata geçirerek yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda kapsamlı bir dijital yönetim oluşturduk. Bu sistemle, 41 milyon metre uzunluğundaki 6 farklı su şebekesi ile 3 bin 600’ü aşkın üstyapı tesisini etkin ve güvenli biçimde yöneterek ülkemizin en büyük su şebekesini işletiyoruz.

- İl genelinde geniş kapsamlı içme suyu isale ve şebeke projeleri hazırladık. Konya Merkez İçme Suyu Master Planımız doğrultusunda yaptığımız yatırımlarla şehrimizin geleceğini planlamaya devam ediyoruz.

- Yağışların azlığı sebebiyle barajlarda su sıkıntısı yaşanacağını öngörerek şehir merkezine içme suyu sağlayacak yeni su kaynaklarına geçtik.

- Şehir merkezinde 84 olmak üzere, şehir genelinde 179 yeni su kuyusu açarak, su kıtlığının yaşandığı dönemde barajlarla birlikte dengeli şekilde şebekeye vermeye başladık.

- Merkez dışında grup suyu uygulamaları yaptık.

- Su tasarrufu ile ilgili hem bilgilendirme çalışmaları yaptık hem de bu konuda somut adımlar attık.

- 5 yıl önce su kayıp kaçak oranı Ankara’da yüzde 33, Konya’da yüzde 33,5 iken yaptığımız çalışmalarla Konya’da bu oranı yüzde 21,6’ya çektik. Ankara Büyükşehir ise bu konuda hiçbir yatırım yapmadığı için Ankara’daki kayıp kaçak oranı yüzde 40’a yükseldi.

- Su kayıp kaçaklarını yerli ve milli su yönetim yazılımı ile takip ediyoruz.

- Sadece 2025 yılında belediyemize ait ileri biyolojik arıtma tesislerinde yaklaşık 100 milyon metreküp atık suyu arıtarak tarımda ve yeşil alanlarda kullanıma kazandırdık. Bu oran, 25 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan ve şehir merkezinin su ihtiyacını karşılayan Altınapa Barajı’nın 4 katına denk gelmekte; su yönünden fakir olan Konya’nın hem mevcut su rezervlerinin korunmasına hem de çevreye duyarlı ve sürdürülebilir su yönetimine güçlü katkı sunmaktadır.

Özetle; Ankara Büyükşehir Belediyesi, su kıtlığına karşı önceden tedbirini almamış, yapması gereken yatırımları yapmamış, su kayıp kaçaklarını azaltmak yerine yükseltmiş, basınç dengesini, şebeke yönetimini ve su güvenliğini sağlamamış, Ankara’da yaşayanları susuz bırakmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tavsiyemiz konuşmak yerine işlerini yapmalarıdır.

Ankara halkının kesintisiz suya kavuşması için bilgi, birikim ve tecrübemizi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile paylaşmaya hazırız.